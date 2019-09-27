Mahmud Abbas’tan İsrail’e ilhak uyarısı: Anlaşmalar geçersiz olur

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesi durumunda İsrail’le yapılan tüm anlaşmaların geçersiz olacağını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak planını uygulaması durumunda İsrail’le yapılan tüm anlaşmaların geçersiz olacağını söyledi.

Uluslararası toplumun İsrail’in saldırganlığına karşı sorumluluğu üstlenmesinin zamanı geldiğini belirten Abbas, işgale karşı tüm meşru yollarla direneceklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkesindeki seçimler öncesinde açıkladığı Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile Yahudi yerleşimlerini ilhak planına tepki gösteren Abbas, bu planın uygulanması durumunda İsrail’le yapılan tüm anlaşmaların geçersiz olacacağını söyledi.

Abbas konuşmasında ABD ve İsrail tarafından dayatılan Yüzyılın Anlaşması planını da reddettiklerini dile getirdi.

Filistin’e dönüşünde Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’te seçimlerin yapılması için çağrıda bulunacağını belirten Abbas, 20 Şubat 2018 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu uluslararası barış konferansı çağrısını da yineledi.