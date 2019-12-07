Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesini kınayan bir açıklama yayımlayarak 'bu tarihi hatadan' dönülmesini istedi. Handke 1999'da Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanmasını mahkum etmiş ve Almanya'nın prestijli ödülü Buechner'i bu nedenle reddetmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesini kınayan bir mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz” denildi.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. pic.twitter.com/jNiThHKkSb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2019

Yugoslavya’nın parçalanmasıyla sonuçlanan 1999 yılındaki NATO’nun bombardımanını kınayan Handke, aynı yıl Almanya’nın prestijli ödülü Buechner'i NATO’nun saldırısı nedeniyle reddetmişti.

Emperyalistler tarafından Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde "Sırpların savaş suçları"nı görmezden gelmekle suçlanan Handke, 2006 yılında Lahey’de cezaevinde yaşamını yitiren eski Sırbistan lideri Slobodan Miloşeviç'in cenazesine katılmıştı. Handke burada yaptığı konuşmada “Yugoslavya’nın yanındayım, Sırbistan’ın yanındayım, Slobodan’ın yanındayım” demişti.