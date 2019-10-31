ABD halkının çoğunluğu NATO'nun Yugoslavya'yı bombaladığını bilmiyor

Fransız Ifop araştırma şirketi ABD'de Yugoslavya'nın parçalanması hakkında bir anket yaptı.
Araştırma, ABD halkının çoğunluğunun, 1999 yılında Yugoslavya’yı parçalayan NATO silahlı güçleri bombardımanları hakkında bilgi sahibi olmadığı ortaya koydu.
Fransız Ifop araştırma şirketinin ABD'de gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 54'ü, "1999 yılında NATO ülkelerinden (ABD, Fransa, Almanya vd.) oluşan koalisyonun Avrupa ülkesi olan Yugoslavya’ya yönelik yaklaşık 80 gün boyunca bombardıman düzenlediğini hiç duydunuz mu?' sorusuna "Hayır" cevabını verdi.
Anket katılımcılarının sadece yüzde 26'sı "Evet" yanıtını verirken, yüzde 20'sinin ise bu soruyu yanıtlamakta zorluk çekmesi dikkat çekti.
NATO'nun Yugoslavya bombardımanı 24 Mart 1999'da başlayıp 10 Haziran 1999'da sona ermişti.