Goebbels'in sözlerini tekrarlayan Brezilya Kültür Bakanı görevden alındı

Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim, sosyal medyadan yayımladığı konuşmasında Nazi propaganda bakanı Goebbels'in sözlerini tekrarlamasının ardından gelen tepkiler üzerine görevden alındı.

Brezilya'nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro, Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'in sözlerini tekrarlayan bir konuşması nedeniyle Kültür Bakanı Roberto Alvim'in görevden alındığını açıkladı.

Alvim'in sözleri için "talihsiz açıklamalar" diyen Bolsonaro, "Totaliter ve soykırımcı ideolojileri reddettiğimi yineliyorum" dedi ve hükümetinin Yahudi topluluğuna "koşulsuz" desteğinin devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl Bolsonaro tarafından Kültür Bakanı olarak atanan Roberto Alvim, Twitter hesabından yayımladığı Brezilya sanatına ilişkin konuşmasını içeren videosunda Goebbels'in Nazi Almanyası'ndaki sanata ilişkin sözlerini tekrarlamış ve video tepkilere yol açmıştı.

Alvim ülkedeki "milli" sanat eserlerine verilen ödülleri anlattığı videoda "Gelecek 10 yılın Brezilya sanatı destansı ve milli olacak. ... Ve bu zorunlu çünkü kaynağını halkımızın acil isteklerinden alacak ya da hiç olmayacak" demişti.

Nazi Almanyası'nda tiyatro yönetmenlerine hitaben konuşan Goebbels'in sözleri ise şöyleydi: "Gelecek 10 yılda Alman sanatı destansı, çelik gibi romantik olacak, nesnel ve duygusallıktan uzak olacak, milliyetçi duyguları coşturacak, ya da hiç olmayacak."

Alvim Facebook'tan yaptığı açıklamada sözlerinin "kasıtsız bir yanlışlık" olduğunu öne sürdü. Avim konuşmasının danışmanlarının kendisine verdiği fikirler üzerine yazıldığını söyledi.

