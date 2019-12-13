Brezilya’nın faşist Devlet Başkanı işkenceyi savundu: Gerekirse ben de yaparım

Brezilya’nın faşist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki askeri diktatörlük döneminde kullanılan işkence yöntemini savunarak, ‘yolsuzlukla mücadele etmek için’ işkenceyi kullanabileceğini söyledi.

Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün yaptığı açıklamada, hükümetinde yolsuzluk vakalarına tahammül etmeyeceğini ve bununla başa çıkmak için, Nazi Almanyası’nın geliştirdiği işkence aleti “Papageienschaukel“i (Portekizcesi Pau de Arara) kullanacağını söyledi.

Bir çeşit askı olan Pau de Arara ABD destekli askeri diktatörlük döneminde (1964-1985) yaygın bir şekilde kullanılıyordu.

Tocantins eyaletinin başkenti Palma'da yapılan resmi bir törende, Faşist Cumhurbaşkanı, "pau de arara"nın işkence aleti olarak kullanımın detaylarını tarif ettikten sonra “yolsuzlukla mücadelede” kullanabileceğini söyledi.

Bolsonaro konuşmasında “Hükümetimde yolsuzluk olabilir mi? Evet olabilir” dedi, “Eğer ortaya çıkarsa (yolsuzluk), bakanı 'pau de arara'ya yerleştireceğim(...) Bu bizim yükümlülüğümüz ve görevimizdir” diye konuştu.

"Papağan askısı" anlamına gelen "Pau de arara", Brezilya askeri rejiminin istihbarat teşkilatları tarafından tutukluları ve siyasi mahkumları sorgulamak için bir işkence yöntemi olarak kullanıldı. Alet, Almanya tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında ilk defa kullanılmıştı.

BOLSONARO’NUN GEÇMİŞE ÖZLEMİ

Faşist Bolsonaro, 21 yıl süren ABD destekli faşist askeri cuntanın hüküm sürmesi sürecini başlatan darbenin varlığını inkar ediyor.

Bolsonaro Hükümeti, Ağustos ayında, Albay Carlos Alberto Brilhante Ustra'ya "ulusal kahraman" ilan etti. Ustra, Sao Paulo'daki ordu evinde siyasi tutukluları işkence altında öldürmekle suçlanmıştı.

Mart ayında, Bolsonaro hükümeti ABD destekli faşist darbenin darbenin yıl dönümünü "anmaya" karar verdi.

Hakikat Komisyonu tarafından hazırlanan ve o dönemde işlenen insan hakları ihlallerini araştıran bir rapora göre, faşist diktatörlük döneminde 434'ten fazla işkence altında ölüm ve “kaybetme” yaşanırken binlerce işkence vakası kayıtlara geçti.