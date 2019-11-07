Çavuşoğlu’ndan 230 bin avroluk rüşvet iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna hükümeti adına 230 bin avro karşılığı lobi faaliyetinde bulunduğu iddialarına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi olarak görev yaptığı dönemde Ukrayna hükümeti adına para karşılığında lobi faaliyetinde bulunduğu ve 230 bin avro aldığı iddialarına yanıt verdi.

AA’ya yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları yalanlayan Çavuşoğlu, Organize Suç ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi (OCCRP) adlı kuruluşun sızan e-maillere dayandırdığı iddiaları için "Son günlerde kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışılan ve George Soros adlı şahsın sponsoru olduğu bir kuruluşun yayınladığı rapordaki iddiaların gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” dedi.

'MANAFORT ADINI İLK KEZ ABD'DE CEZA ALDIĞINDA DUYDUM'

”Hamdolsun siyasi hayatım boyunca etik olmayan, hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Paul Manafort adını da ilk kez bu şahıs ABD'de ceza aldığında duymuştum. Her ikisi de milletvekili olan (Serhiy) Lovoçkin ve kardeşi ile ise geçmişe dayanan dostluğumuz var. Adı geçen eski Ukrayna Devlet Başkanı (Viktor) Yanukoviç döneminde Başkanlık İdaresi Başkanıydı. AKPM üyesi olduğum dönemde şimdiki AKPM üyesi Türk milletvekilleri gibi birçok üye ülkede çok sayıda seçim gözlemciliği (30 civarı) yaptım. Seçim değerlendirmeleri ise ortak raporda yer alır."

Çavuşoğlu, Ukrayna dahil Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin Avrupa Atlantik kurumlarıyla entegrasyonunu her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirtti.