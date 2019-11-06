Mailler sızdırıldı: Çavuşoğlu için büyük rüşvet iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başımıza şimdi yeni bir şey daha geldi" diyerek bir bakanın adının karıştığı uluslararası, yasa dışı, ahlak dışı uygulamalara katıldığı yönünde haberler aldığını açıklamıştı.
RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında program editörü Uğur Koçbaş, söz konusu iddianın kaynağını açıklamış, "Manafort’ta Ukrayna lehine lobi yapmaları için bir Türk siyasetçinin yanısıra İtalya Eski Cumhurbaşkanı Romano Prodi, Polonya eski Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski ve eski Avusturya Başbakanı Alfred Gusenbauer ile anlaşıyor. Bu üçlüye 700 bin Avro, Türk siyasetçiye ise 230 bin Avro ödeme yapılıyor" demişti.
Bu gelişmelerin ardından Amerika'nın Sesi'nde yer alan haberde, 230 bin Avro alan bakanın Mevlüt Çavuşoğlu olduğu ileri sürüldü.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski seçim kampanyası yöneticisi Paul Manafort’un Ukrayna adına yürüttüğü lobi faaliyetinde Türkiye bağlantısı olduğu iddia edildi. Sızdırılan e-mail yazışmalarına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Ukrayna hükümeti adına para karşılığında lobi faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü.
İddiayı dünya çapında araştırmacı gazetecilerden oluşan Organize Suç ve Yolsuzlukların Haberleştirilmesi Projesi (OCCRP) adlı uluslararası girişim haberleştirdi. Sızdırılan e-mail yazışmalarına dayandırılan haberin odağında, Ukrayna’nın Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç lehine lobi faaliyetinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un bu lobicilik kapsamında Avrupalı liderlere para ödediği iddiası yer alıyor.
Habere göre, bu lobiciler arasında şu anda Türkiye’nin Dışişleri Bakanı olan ve o dönem Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) başkanı olan Mevlüt Çavuşoğlu da vardı. Manafort ile çalışan “Hapsburg Grubu”nun üyeleri de eski Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski, eski Avusturya Başbakanı Alfred Gusenbauer ve eski İtalya Başbakanı Romano Prodi’ydi.
E-mail yazışmalarına göre, Hapsburg Grubu’nun üç üyesi ve Mevlüt Çavuşoğlu Lovoçkin’inden para alıyordu. 2013 ortalarına gelindiğinde ödemelerde gecikmeler yaşanıyordu. Hapsburg Grubu’na 2013 yılının ikinci yarısı için 700 bin Avro borçlanılmıştı. Lovoçkin’e gönderilen bir e-mailde de Çavuşoğlu’na 230 bin Avro’luk bir ödemenin yapılması gerektiği belirtiliyordu.
Haberde Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ukrayna’da 2012 yılındaki seçimleri gözlemleyen AKPM heyeti üyesiyken aynı zamanda gizli bir şekilde lobi faaliyetinde bulunduğu belirtildi.
Habere göre Çavuşoğlu Ukrayna seçimleriyle ilgili olarak, seçimlerde ciddi düzeyde usulsüzlük tespit eden uluslararası seçim gözlem heyetlerinin aksine, medyaya olumlu görüş beyan ediyordu.