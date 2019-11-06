Mailler sızdırıldı: Çavuşoğlu için büyük rüşvet iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir bakanın yasa dışı, ahlak dışı uygulamalara katıldığı yönünde haberler aldığını söylemiş, bu açıklamanın Ukrayna'da lobi faaliyeti için 230 bin Avro alan bir bakanla ilgili olduğu iddia edilmişti. Söz konusu bakanın ismi belli olurken, ilgili mailler sızdırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başımıza şimdi yeni bir şey daha geldi" diyerek bir bakanın adının karıştığı uluslararası, yasa dışı, ahlak dışı uygulamalara katıldığı yönünde haberler aldığını açıklamıştı.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında program editörü Uğur Koçbaş, söz konusu iddianın kaynağını açıklamış, "Manafort’ta Ukrayna lehine lobi yapmaları için bir Türk siyasetçinin yanısıra İtalya Eski Cumhurbaşkanı Romano Prodi, Polonya eski Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski ve eski Avusturya Başbakanı Alfred Gusenbauer ile anlaşıyor. Bu üçlüye 700 bin Avro, Türk siyasetçiye ise 230 bin Avro ödeme yapılıyor" demişti.

Bu gelişmelerin ardından Amerika'nın Sesi'nde yer alan haberde, 230 bin Avro alan bakanın Mevlüt Çavuşoğlu olduğu ileri sürüldü.

Haberde şu ifadeler yer aldı: