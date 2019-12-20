Süt Üreticileri Merkez Birliği, Yörsan’a talip oldu

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin yaklaşık bir yıl önce konkordato ilan eden Yörsan Gıda'ya talip olduklarını söyledi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Yörsan’ın geçen yıl konkordato sürecine girdiğini, şirketin durumunun başta Güney Marmara ve Ege olmak üzere tüm Türkiye’de süt sektörünü etkilediğini söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ UYGUN GÖRÜRSE...'

Keskin “Yörsan’ın iflasının istendiğine dair haberler okuyoruz. Biz de üretici birlikleri olarak Yörsan’a ortak olmaya talibiz. Biz buraya hissedar olursak o bölgedeki üreticilerin de bir işletmesi olacak. Süt üreticilerinin ürünlerini daha iyi satabilecekleri bir yer haline gelecek” diye konuştu.

Birlik başkanı “Eğer Cumhurbaşkanımız da uygun görürse burayı almak isteriz. Çünkü bu işi en iyi bilen biziz” dedi.

