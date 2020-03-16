Sosyal medyada dolaşıma giren 'belge'ye ilişkin açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sosyal medya üzerinden dolaşıma giren "koronavirüs genelgesine" ilişkin açıklama geldi.
Cesur, "Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz" dedi.
Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz. https://t.co/GksLegtwaE
— ismail cesur (@icesur) March 16, 2020