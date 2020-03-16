Sosyal medyada dolaşıma giren 'belge'ye ilişkin açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medyada dolaşan 'koronavirüs genelgesi'ne ilişkin açıklamada bulundu, belgenin doğru olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sosyal medya üzerinden dolaşıma giren "koronavirüs genelgesine" ilişkin açıklama geldi.

Cesur, "Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz" dedi.