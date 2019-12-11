Pegasus'ta uçuş rezaleti

Pegasus'un Ordu-Giresun havalimanında Pegasus havayollarına ait PC 2863 sefer sayılı uçuşta rötar ve ardından teknik arıza yaşandı. Hiçbir açıklama yapılmayan yolcular uzun süre bekletilirken, yaşananlara tepki gösterildi.

Ordu-Giresun havalimanında Pegasus havayollarına ait PC 2863 sefer sayılı uçuş 22.10'da kalkması gerekirken inişte kuş sürüsüne çarpması nedeniyle rötar yaptı.

Uçuş saati önce 23.00 olarak açıklandı ve bu sürede uçağın tamir edildiği belirtildi.

Ardından yolcular uçağa alındıktan 30 dakika sonra uçağın motorunun çalışmaması nedeniyle uçuş iptal ederek yolcular uçaktan indirildi.

soL'un ulaştığı bilgilere göre yolcular hiçbir açıklama yapılmadan havaalanında bekletildi.

Pegasus'un yetkililerine ulaşamayan yolcular müşteri hizmetlerini de aradıklarını ve uçuşun iptal olduğunu bilmedikleri açıklamasıyla karşılaştılar.

Havaalanı yetkilileri ile aralarında tartışmalar yaşadığını söyleyen yolcular duruma tepki gösterdiler.