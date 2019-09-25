Meral Akşener'den anket açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, elindeki anket sonuçlarına göre MHP'nin oylarının Ali Babacan'a gittiğini, kendi partisinin doğuda aldığı oyların ise Davutoğlu'na gittiğini söyledi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, elindeki anket sonuçlarını açıkladı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti hazırlıklarını değerlendiren Akşener, "Her iki arkadaşımızın da bir an evvel parti kurmalarını temenni ediyorum. Türk siyasetinde aşırı kutaplaşma var. Yeni seçeneklerin, renklerin, çeşitliliğin olmasında büyük fayda var" derken, eline ulaştığını söylediği bir anketten şu bilgileri aktardı: