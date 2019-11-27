KYK borçlarına dair açıklama: Çalışma yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KYK borçlarıyla ilgili 'Çalışma yapıyoruz' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın 2020 yılı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada KYK borçlarına dair çalışma yaptıklarını söyledi.

Komisyonda konuşan Albayrak “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

"Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, Aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor" diyen Albayrak 2020’nin ilk iki çeyreğinde “istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak” iddiasında bulundu. Albayrak ayrıca "Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak” dedi.

Albayrak “Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var“ dedi.

