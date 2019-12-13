İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'sen otur' yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi açıklamaları nedeniyle kendisine 'Sen otur, işine bak' diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik olarak "Sen otur, işine bak" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

"Uzun zaman geçti Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığından bu yana. Belediye Kanunu'nun 18. maddesi belediye başkanı belediye teşkilatının, beldenin ve belediyenin haklarını, menfaatlerine korur diye izahta bulunur" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla oturarak iş yapan hangi belediye başkanlarıyla çalıştı onu bilmiyorum. Öyle bir geleneği mi oluştu? Onu da bilmiyorum İstanbulla ilgili, ama ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim.

Ben toplumun menfaatlerini ve haklarını korumak için belediye başkanı seçildim. ‘Sen otur, işine bak' cümlesinin bir başka açılımı en iyisini ben bilirim demektir bunun karşılığı. Bence en iyisini 16 milyon bilir. Ben bu anlamda süreci sonuna kadar takip edeceğim. Toplumun menfaati için çalışacağım. Ve bu süreçle ilgili 16 milyon insanın en son noktasına kadar bilgileri elde etmesini sağlayacağım."