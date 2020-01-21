'FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması: Erdoğan'ın 'haydi ispatla' sözlerine CHP'den yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Erdoğan'ın 'FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına dair 'Haydi ispatla' sözlerine örneklerle yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "FETÖ"nün siyasi ayağı araştırması için, “Meclis’i buna karıştıramazsın” ve “Haydi ispatlayın” sözlerine yanıt verdi. Altay, Erdoğan’ın Fethullah Gülen’e "övgü ve davet konuşması"nı da örnek gösterdi.

Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Yurt Sulh Konseyi"ne ilişkin açıklamasına yanıt olarak da, "Meclis araştırma komisyonu raporunu kim basılmasını engellediyse, kim bastırmadıysa siyasi ayak odur" dedi.

'ERDOĞAN YARGIYA TALİMATLAR MI VERDİ?

Altay’ın açıklamaları şöyle:

"Keşke Sayın Erdoğan’la Sayın Bahçeli FETÖ’nün siyasi ayağı ve Yurtta Sulh Konseyi konusunda bir bakışsalar, konuşmalarına gerek yok. Her ikisi de bu siyasi ayakla ilgili ısrarını sürdürürken ısrar ettiği konunun tek ve meşru çözüm merciini de bu işine karıştırmayın diyor. 'Efendim Meclis’in karıştırmayın!' 15 Temmuz’da bir darbe olmuş, bu darbe millî egemenliğe yönelik bir darbe olmuş, parlamentoya yönelik bir darbe olmuş, bu darbenin bütün uzantıları tespit edilmiş ama siyasi uzantıları, merkezleriyle ilgili herkeste bir sessizlik, herkeste bu işin üstünü örtme çabası. Siyasi ayak yargı üzerinden açığa çıkacak olsa çoktan çıkardı. Metin İyidil kararında olduğu gibi Erdoğan’ın talimat vermesine de gerek kalmazdı, çıkardı.

Akla şu geliyor; bu konuda da mı Sayın Erdoğan yargıya talimatlar verdi? Bilmiyoruz. Bu işe Meclis’i karıştırmayın demek, bu ayağın ortaya çıkmasıyla ilgili olarak atalarımızın tabiriyle 'ipe un sermek'tir. Eğer Bahçeli bu konuda samimi ise biz meclis araştırma önergesi vermeyelim.

Bahçeli 'Yurtta Sulh Meclisi üyelerinin açıklansın' diyor. E Sayın Bahçeli, FETÖ ile ilgili yüzlerce mahkemede yüzlerde davada, on binlerce sayfayı geçen tutanaklar yapıldı. Hiçbirinde Yurtta Sulh Meclisi yok. Sayın Bahçeli, bu konuyla ilgili olarak Erdoğan’a sorması gereken soruları bize soruyor. Bunu bilecek olan biz değiliz ama sayın Erdoğan’ın bir sözüne cevap vermemiz icap ediyor. 'AK Parti’de ve MHP’de 'FETÖ’cüler var mı haydi ispatla.’ Şimdi ispatlayacak birkaç şey getirdim ama ben burada basit örnekler vereceğim."

ALTAY 'DELİLLER' SUNDU

Altay konuşmasına şöyle devam etti:

"Birinci delil; Tarih 15 Haziran 2012. Türk Telekom Arena İstanbul, Erdoğan’ın Gülen’e övgü ve davet konuşması. Sanıyorum 2011’de de Sinan Erdem Spor Salonu’nda da benzer bir konuşmayı Sayın Erdoğan yapmıştı. Hani FETÖ’cü isimler bizde yok ispatlayın diyordu, işte bu ispat.

İkinci delil; Hepsi AK Parti’nin üst düzey yöneticileri, yer ABD Pensilvanya, yıl 2011 olması lazım. İşte Pensilvanya’ya gidilmiş, terör örgütü lideriyle hatıra fotoğrafı çektirilmiş. Terör örgütü lideri önünde adeta secde edecek şekilde pozisyon alan AK Partili yöneticiler var.

Üçüncü delil; Kamuoyunda Metin İyidil davasıyla yeniden gündeme gelen TSK FETÖ yapılanması Genelkurmay Ana Davası. Şimdi hakkında MİT Genel Kurmay’a FETÖ’cülüğünü belgeleyen bir rapor gönderiyor Metin İyidil hakkında. Ne zaman? Darbeden önce. Ama MİT’in gönderdiği bu rapordan sonra Ağustos 2015’te, yer Yüksek Askeri Şura Salonu, Metin iyidil EDOK’a atanıyor. MİT demiş ki bu tehlikeli. Ey Genelkurmay, ey Milli Güvenlik Kurulu al sana belge. Sonra sen ne yapmışsın, Genelkurmay’ın en stratejik birimine Metin İyidil’i atamışsın. Siyasi ayak siyasi ayak diye soruyor ya Bahçeli, Metin İyidil’in Eğitim Komutanlığı’na atanma belgesinin altında kimin imzası varsa siyasi ayak odur, etrafta niye arıyorsun Sayın Bahçeli? Çalı dibini neden taşlıyorsun? (Erdoğan’a) FETÖ ile ilişkisi var diye görevden indirdiğin belediye başkanını neden yargıya teslim etmiyorsun? FETÖ’nün her yere sızması mümkün. Metin İyidil’in EDOK’a atanmasında Erdoğan’ın imzası vardır."

ŞENTOP: MÜCADELEYİ KURUMLARIMIZ YÜRÜTÜYOR

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise CHP'nin "FETÖ"nün siyasi ayağının araştırılması amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulması çağrısına ilişkin, "Yorum yapmak istemem. TBMM Genel Kurulu'nun işi" dedi. Şentop şunları söyledi:

"Hangi ayak olduğuna bakılmaksızın, böyle bir mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Siyasi ayak için ayrı bir mecra düşünmeye gerek var mı? Bunu soruyorum. Bu mücadeleyi de siyasi ayakla ilgili de emniyet ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Nitekim bununla ilgili yakalananlar, yargılananlar, mahkum olanlar var. Demek ki bunu kendi olağan akışı içinde, zaten devam ediyoruz, sürdürmemiz gerekir, diye düşünüyorum."