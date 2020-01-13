CHP’den MHP'ye çağrı: Getirsinler önergeyi…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP lideri Bahçeli’nin FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması konusunda CHP ile işbirliği yapma niyetlerinin olmadığı sözlerine ‘Getirsinler kendi önergelerini, samimilerse bunu araştırsınlar’ diye yanıt verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “FETÖ”nün siyasi ayağı” konusundaki sözlerine yanıt verdi.

CHP’nin konuyla ilgili Meclis’e verdiği soru önergesi konusunda Bahçeli’nin “Cumhuriyet Halk Partisine güvenimiz yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi ile bu üslubu Atatürk'ten uzaklaşmış, HDP ile kucaklaşmış bir CHP'linin hiçbir teklifi ile iş birliği yapma niyetimiz de kabulümüz de yoktur” açıklaması sorulan Öztrak şunları söyledi:

'BAHÇELİ BUNUN SIKINTISINI GÖRÜYOR'

“Bizim vermiş olduğumuz önerge henüz genel kurula inmedi. Eğer sayın Bahçeli, ortağı ile birlikte FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili önerge verecekse bizim meclis grubumuz bunu genel kurula indirmezler. Ama bekliyoruz, kendilerinin bir çoğunluk problemi yok. Bize güvenmiyorlarsa gerekirse çekimser kalırız. Getirsinler şu önergeyi, görelim bakalım Cumhur İttifakı içinde birbirlerine olan bağlılıkları ne kadarmış. Bir tek FETÖ'nün siyasi ayağı ortada yok. Bunun bir an önce ortaya çıkarılması gerekiyor. Sayın Bahçeli anlayabildiğimiz kadarıyla bunun sıkıntısını görüyor. Getirsinler kendi önergelerini, samimilerse bunu araştırsınlar.”

LİBYA: 'BAKTIK Kİ ERDOĞAN BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ YERE GELMİŞ'

Basın toplantısında Libya konusuna da değinen Öztrak, CHP’nin daha önce yaptığı “arabuluculuk” çağrısını kabul etmeyen Erdoğan’ın Putin’le görüştükten sonra arabuluculuğa soyunduğunu söyledi.

Öztrak “Putin Türkiye'ye geldi, bir de baktık ki Erdoğan arabuluculuğa soyunmuş, bizim söylediğimiz yere gelmiş. Doğru noktaya gelebilmek için illa ki Putin'le görüşmek mi gerekiyordu? Akıl size Putin'den gelince sus pus kabul ediyorsunuz, biz muhalefet olarak aynı şeyleri söylediğimizde ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Saray kibiri bırakıp muhalefetin sesini dinlese ülke kârlı çıkar” dedi.