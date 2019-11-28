Erdoğan'ın başdanışmanından 'FETÖ' ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı İsrafil Kışla, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Kıvanç ile okul ziyaretine gitti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı ve eski AKP Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nu ziyaret etti. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün’ün de katıldığı ziyaret sırasında, heyete okulu gezdirenler arasında "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan işadamı Mehmet Kıvanç’ın da yer alması dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Mehmet Kıvanç FETÖ üyesi olmak iddiasıyla 24 Eylül 2016’da tutuklandı, 27 Ekim 2016’da tahliye edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kıvanç, 13 Aralık 2018’de FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararının gerekçesinde, “sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sohbet adı altındaki toplantılarına 17-25 Aralık sürecinden sonra da katılmaya devam ettiği” belirtilerek “sanığın 2014 yılının ortalarına kadar Kanuni Üniversitesi’nin mütevelli heyet üyeliğinde bulunduğu ve sanığın örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan AGİD isimli derneğe üyeliğinin bulunduğu” kaydedildi. Sanığın “örgüt mensubu olduğuna ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün organik ve hiyerarşik yapısı içerisinde aktif faaliyet gösterdiğine dair somut tanık ve gizli tanık anlatımları” bulunduğuna işaret edilen kararda, sanığın örgüt mensubiyeti, örgütün himmet toplantılarına katılarak örgüte yüksek miktarlarda himmet verdiği ve maddi yardımda bulunduğu konusunda tutarlılık gösterdiği savunuldu. Kararda, Kıvanç’ın “sohbet adı altındaki himmet, kurban bağışı toplama, gazete aboneliği yapmak için düzenlenen örgüt elebaşısının vaaz ve videolarının dinlenilip seyredildiği toplantılara 17-25 Aralık sürecinden sonra da katılmış olduğu”na vurgu yapıldı.