Erdoğan ve Tamince'nin avukatı ile savcının cezaevine kayıt dışı girişi görüntülendi

Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fettah Tamince'nin avukatı Ahmet Kürşah Köhle'nin Antalya L Tipi Cezaevi’ne 'kayıt dışı' girerek, 'FETÖ' hükümlüsü Y.U.'yu ziyaretinine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fettah Tamince'nin avukatı Ahmet Kürşah Köhle ile o tarihte Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük'ün arasında bulunduğu 5 kişinin, Antalya L Tipi Cezaevi'nde adli bir mahkumu 'kayıt dışı' ziyaret etmelerine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Cezaevlerinden sorumlu başsavcı vekili olan Gürkan Kütük, yanında Fettah Tamince'nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle cezaevine giderken, yanlarında iki kadın ve bir erkek yer aldı. Bu iki kadının, cezaevinde hükümlü olan Y.U'nun kız kardeşleri olduğu belirtildi. O ay açık görüş olmamasına karşın, avukat Köhle'nin talebi üzerine savcı Kütük, 3 ismi cezaevindeki akrabaları Y.U. ile kayıt dışı görüştürdü. Yasaya aykırı bu görüşme nedeniyle HSK, savcı Kütük hakkında inceleme başlattı.

Ziyarete gelenlerin, Fettah Tamince'nin bir yöneticisinin akrabası olduğu öğrenildi.

Görüntülerde, 5 kişinin görüşmenin yapıldığı hazır kuvvet odasına girişleri yer alıyor. Görüntülere göre, odaya önce mavi ceketli, bıyıklı savcı Kütük giriyor. Daha sonra iki kadın ve bir erkek, içeri adım atıyor. En son olarak cezaevi müdürü Tuncay Avanaş, Tamince'nin avukatını sırtını sıvazlayarak içeri alıyor.

Görüntülerden diğeri, turnikeden geçiş anına ilişkin. Bu geçiş sırasında retina okuma sistemi devre dışı bırakıldı.