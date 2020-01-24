Erdoğan'dan Merkel’e sırçalı saray aynası ile miğfer hediyesi: İşte 'hediyelerin' fiyatı...

İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katılan Erdoğan, törenin ardından Merkel'e sırçalı saray aynası ile miğfer hediye etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk - Alman Üniversitesi'nin açılış etkinliğine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, Paşabahçe tarafından özel olarak üretildiği söylenen sırçalı saray aynası ve zafer miğferi hediye etti.

Aynanın Topkap Sarayı’nda sergilenen Murassa Ayna’dan esinlenerek tasarlandığı, 24 ayar altın yaldız ve renkli cam baloncuklar kullanarak dekorlandığı öğrenildi.

Sadece 1999 adet olarak üretilen ve Paşabahçe stoklarında kalmayan aynanın fiyatı 2 bin 395 TL olarak görünüyor.

El imalatı camdan üretilen, 24 ayar altın, yaldız ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlanan zafer miğfer ise 1950 TL'ye satılıyor.