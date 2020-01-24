Erdoğan ile Merkel 'Türk-Alman Üniversitesi' açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel Türk - Alman Üniversitesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, Türk - Alman Üniversitesi'nin açılış etkinliğine katıldı.

İkilinin açılış etkinliğinde yaptığı açıklamalar şöyle:

MERKEL: TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ TÜRKİYE'NİN CÖMERT TEŞVİKLERİYLE BAŞLADI

Türk - Alman bilim ilişkileri Türk - Alman Üniversitesi'yle başlamadı. Türkiye'nin cömert teşvikleriyle başlamıştır. Nazi döneminde Türkiye'ye 80 bilim insanı geldi. Ankara Üniversitesi'ni tasarlayan Alman bilim insanıdır. Birçok Alman bilim insanı Türk eğitim sistemine katkı sağladı.

Türkiye milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunu takdirle karşılıyoruz.

Türk - Alman Üniversitesi de Suriyelilere destek veriyor. Bilimin özgürlüğe ihtiyacı vardır. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var.

Türk - Alman Üniversitesi 2013'te faaliyetlerine başladı. Bugünkü kampüsler gerçekten göz alıcı. Bu üniversite iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi barındırıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu üniversite büyük bir fırsat. İlişkilerimizi ileride daha da güçlendirecek. Buradan mezun olan öğrenciler bizim için güçlü bir bağ olacak.

ERDOĞAN: AKADEMİ DÜNYAMIZIN LOKOMOTİFLERİ ARASINA GİRDİ

Değerli dostum Merkel'i ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Şansölye'nin ziyaretiyle üniversitenin resmi açılışını da yapıyoruz.

Burası bir devlet üniversitesidir. Kısa süre içerisinde akademi dünyamızın lokomotifleri arasına girmiştir.

2019 yılında 2385 öğrenciye ulaşmış durumda. Kapasite olarak 7 bine kadar alacağız. 237 akademik personelle eğitim sisteme katkı sağlıyor.

Mensuplarına Alman kuruluşlarında staj yapma imkanı vermesini sağlıyor.

Merkel ile Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ikili ilişkilerimizi görüşeceğiz.

Siyasi hayatından önce bilim insanı olduğunu biliyoruz. 18 Nisan 1994 yılında imzalanan gençliğe yönelik anlaşmayı sayın Merkel'in gençlik bakanı olarak imzaladığını biliyoruz.

Türk - Alman Üniversitesi dostluğumuzun bir simgesi olacak. Türkiye olarak üniversite kapasitemizi her alanda çok genişlettik. Üniversite harçlarını biz kaldırdık. Uluslararası öğrenci sayımız her yıl katlanarak devam ediyor.

Türk - Alman Üniversitesi başarılı bir şekilde ortaya konmuş bir projedir.