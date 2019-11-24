Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direği işini yapan taşeron firma işçisi Ümit Süngur, akıma kapıldı.
Elektrik direği dikim çalışmaları sırasında akımın kesildiği, direğe hat çekilmesinin ardından akımın açıldığı sırada Süngur'un akıma kapıldığı belirlendi.
Ağır yaralanan Süngur'u görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Süngur, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ümit Süngur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.