Ekim ayında en az 155 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Ekim ayında en az 155, yılın ilk on ayında ise en az 1477 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) her ay yayımlanan iş cinayetleri raporunda, Ekim ayında en az 155, yılın ilk on ayında ise en az 1477 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
İSİG, "Soma’dan Eskişehir’e, Ataşehir’den Cargill’e, Koton’dan Saica Pack’e... Patronun kim olduğu farketmez! Yaşamak ve yaşatmak için direniyoruz!" başlıklı raporu, yüzde 83’ünü ulusal ve yerel basından, yüzde 17’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sendikalardan öğrendikleri bilgilere dayanarak oluşturduklarını açıkladı.
İSİG'in raporu şöyle:
- 155 emekçinin 124’ü ücretli (işçi ve memur) iken, 31’i kendi hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.
- Ölenlerin 7’si kadın işçi, 148’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, büro, ticaret ve taşımacılık işkollarında gerçekleşti.
- Biri 14 yaş ve altında olmak üzere iki çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve konaklama işkollarında gerçekleşti.
- 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 50 emekçi bulunuyor. Mevsimlik tarım, orman, gıda, kimya, tekstil, çimento, metal, inşaat, taşımacılık, gemi, güvenlik ve belediye işçisi. Bu hususun emeklilik yaşı, emeklilik hakkı, EYT, kayıtlı (sigortalı) çalışma, BES gibi konular içinde bütünsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
- Ekim ayında 8 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 3’ü Suriyeli, 2’si Rusyalı, 1’i Afganistanlı, 1’i Özbekistanlı ve 1’i İranlı. Yılın ilk on ayında ise en az 99 göçmen/mülteci işçi çalışırken yaşamını yitirdi.
- Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, metal, madencilik, tekstil/deri, gıda ve konaklama/eğlence işkollarında gerçekleşti.
- En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, şiddet, elektrik çarpması, zehirlenme/boğulma ve intihar. İş cinayetlerinin nedenlerinden ilk üçü ulaşım, yüksekten düşme ve ezilme. Son dönemde kalp krizi, beyin kanaması nedenli ölümler sürekli artıyor ve iş cinayetleri nedeni olarak dördüncü sırada yer alıyor.
- Ekim’de Türkiye’nin 57 şehrinde ve yurt dışında 5 ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik: 11’er ölüm İstanbul ve Konya’da; 10 ölüm Antalya’da; 8 ölüm Bursa’da; 7 ölüm İzmir’de; 6 ölüm Sakarya’da; 5’er ölüm Ankara, Denizli ve Gaziantep’te; 4’er ölüm Aydın, Kayseri ve Muğla’da; 3’er ölüm Kilis, Kocaeli, Mersin ve Cezayir’de; 2’şer ölüm Aksaray, Amasya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Çorum, Düzce, Hatay, Isparta, Kastamonu, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Van, Zonguldak ve Sırbistan’ta; 1’er ölüm ise Adana, Ağrı, Bartın, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Yalova, Uşak, Yozgat, Hindistan, Kuzey Kıbrıs ve İspanya’da yaşandı.
- Ölen işçilerin hepsi sendikasız, yani sendikasız çalışmak ölüm demektir. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus.