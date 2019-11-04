Ekim ayında en az 155 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Ekim ayında en az 155, yılın ilk on ayında ise en az 1477 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) her ay yayımlanan iş cinayetleri raporunda, Ekim ayında en az 155, yılın ilk on ayında ise en az 1477 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İSİG, "Soma’dan Eskişehir’e, Ataşehir’den Cargill’e, Koton’dan Saica Pack’e... Patronun kim olduğu farketmez! Yaşamak ve yaşatmak için direniyoruz!" başlıklı raporu, yüzde 83’ünü ulusal ve yerel basından, yüzde 17’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sendikalardan öğrendikleri bilgilere dayanarak oluşturduklarını açıkladı.

İSİG'in raporu şöyle: