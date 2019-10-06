Eylül ayında en az 145 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Eylül ayında en az 145, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1320 işçinin, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Eylül ayında en az 145, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1320 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSİG’in Eylül ayı iş cinayetleri raporunda “Yüzde 81’ini ulusal ve yerel basından, yüzde 19’unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Eylül ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu işçikırımını durdurmak için örgütlenmemiz gerekiyor” denildi.

İSİG’in iş cinayetleri raporu şöyle: