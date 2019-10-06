Eylül ayında en az 145 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Eylül ayında en az 145, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1320 işçinin, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Eylül ayında en az 145, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1320 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İSİG’in Eylül ayı iş cinayetleri raporunda “Yüzde 81’ini ulusal ve yerel basından, yüzde 19’unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Eylül ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu işçikırımını durdurmak için örgütlenmemiz gerekiyor” denildi.
İSİG’in iş cinayetleri raporu şöyle:
- Ocak ayında en az 159 işçi, Şubat ayında en az 127 işçi, Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 153 işçi, Mayıs ayında en az 164 işçi, Haziran ayında en az 131 işçi, Temmuz ayında en az 178 işçi, Ağustos ayında en az 149 işçi ve Eylül ayında en az 145 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk dokuz ayında en az 1320 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
- 145 emekçinin 122’si ücretli (işçi ve memur), 23’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.
- Ölenlerin 11’i kadın işçi, 134’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, eğitim, metal, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti. Ölen kadınların tamamı ücretli işçi/kamu çalışanı.
- Dördü 14 yaş ve altında olmak üzere altı çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, gıda ve kağıt işkollarında gerçekleşti.
- 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 42 emekçi bulunuyor: Orman, gıda, metal, inşaat, taşımacılık, gemi, konaklama, belediye ve genel işler işçisi... Bu hususun emeklilik hakkı, EYT, bireysel emeklilik gibi konular içinde bütünsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
- Ölümler en çok tarım, inşaat, belediye/genel işler, ticaret/büro, taşımacılık, metal, gemi/tersane, gıda, enerji, madencilik ve konaklama/eğlence işkollarında gerçekleşti.
- En fazla ölüm nedenleri sırasıyla; trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, elektrik çarpması, intihar ve şiddet.
- Eylül’de Türkiye’nin 48 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik: 17 ölüm İstanbul’da; 8 ölüm İzmir’de; 7’şer ölüm Bursa ve Muğla’da; 6’şar ölüm Denizli, Kocaeli ve Konya’da; 5’er ölüm Aydın’da; 4’er ölüm Adıyaman, Ankara, Antalya, Kastamonu, Kayseri, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak’ta; 3’er ölüm Adana, Bartın, Bilecik, Karabük ve Tokat’ta; 2’şer ölüm Aksaray, Artvin, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Eskişehir, Malatya, Rize ve Sivas’ta; 1’er ölüm ise Amasya, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Mersin, Muş, Ordu, Sakarya ve Yozgat’ta yaşandı.
- Ölenlerin 3’ü sendikalı işçi, 143 işçi ise sendikasız. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus.