Dersim’de Aydınlanma Seminerleri başlıyor

Dersim Belediyesi'nin Bilim ve Aydınlanma Akademisi'yle ortaklaşa düzenlediği aydınlanma seminerlerinin ilki bu Cumartesi belediyenin konferans salonunda yapılacak. 'Bilim Tarihinin Neresindeyiz' başlığıyla yapılacak semineri Erhan Nalçacı sunacak.

28 Eylül Cumartesi günü saat 15.00-17.00 arasında Dersim Belediyesi’nin konferans salonunda verilecek olan “Bilim Tarihinin Neresindeyiz” semineriyle Bilim ve Aydınlanma Akademisi ve Dersim Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği aydınlanma seminerleri başlıyor.

“Bilim Tarihinin Neresindeyiz” konulu semineri Prof. Dr. Erhan Nalçacı sunacak.

Yayımlanan kısa notta seminerin amacıyla ilgili şunlar söyleniyor:

Bilim tarihi; zeki ve meraklı insanların buluş ve icatlarına mı dayanır, yoksa içinde yaşanılan toplumsal ilişkiler mi belirleyecidir, sorusuna yanıt aranacak. Geçmiş çağlarda bilgi üretimini belirleyen toplumsal faktörler ele alındıktan sonra günümüzde bu sürecin neresinde olduğumuza dair saptamalar yapılacaktır.