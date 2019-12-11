AKP'den ihraç edilen Bakır: Türk’üm dedim diye...

Suriyelilere ilişkin yayımladığı mesaj nedeniyle partisinden ihraç edilen eski AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, 'AK Parti, 'Türk’üm' dedim diye 'Suriyeliler vatanlarına dönsün' dedim diye beni ihraç etti' açıklamasında bulundu.

AKP’den ihraç edilen Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya üzerinden yeni açıklamalarda bulundu.

"AK Parti, Türk'üm dedim diye Suriyeliler vatanlarına dönsün dedim diye beni ihraç etti" diyen Gündeş, "Bana neden AKP'den milletvekili oldun diyorlar. 2011'e kadar politize değildim. Siyasi partileri ve hiçbir siyasetçiyi tanımıyordum. İTÜ'de hayatını bilime vakfetmiş bir profesördüm. Vatanıma, milletime daha çok hizmet etmek istediğim için tamamen idealist duygularla siyasete girdim. Hiçbir zaman bir partinin, bir insanın, bir çıkar grubunun, bir lobinin milletvekili olmadım. Ben sadece Büyük Türk Milletinin vekili oldum. 2011'de milletvekili seçildikten sonra çok kısa sürede politize oldum. Atatürk'ün, Türk milliyetçiliğinin değerini 2011'den itibaren her gün artarak idrak ettim. Siyaseti yaparak öğrendim. Ak Parti'de siyaset yapmak benim bugünkü politik düşüncelerimin oluşmasına temel olmuştur" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy’de bir evde 3 kişilik bir ailenin cansız bedeninin bulunmasının ardından Bakır, “Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3. toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!” demişti.

Bakır bu mesajın ardından ihraç edilmişti.