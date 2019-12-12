Çocuklara bekaret testi yapmadığı için yargılanan doktora beraat

Edirne'de cinsel istismara uğrayan yaşları 18'den küçük 3 kız çocuğuna savcılık tarafından istenilen bekaret testini çocukların kabul etmemesi üzerine yapmayan Prof. Dr. Gürcan Altun, 'görevi ihmal' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, 2013 yılında savcılık tarafından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden gönderilen cinsel istismar mağduru 18 yaşından küçük 3 kız çocuğuna bekaret testi yapmadı.

Kızların istememesi nedeniyle muayeneleri gerçekleştirmeyen Altun hakkında "görevi ihmal" suçundan dava açıldı. Yapılan yargılamada Altun beraat etti ancak Lüleburgaz Savcılığı karara itiraz etti.

Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Dairesi ise kararı bozdu.

'HASTAYI MUAYENEYE ZORLAMAK RUHSAL YÖNDEN ZARAR VERİR'

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamanın duruşmasında suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayan Prof. Dr. Altun'u mahkeme, "suç unsuru oluşmadığı" gerekçesiyle beraat ettirdi.

Hasta kabul etmediği sürece hekim muayenesinin doğru olmadığını söyleyen Altun, "Bize gönderilen insanların muayeneleri, gerek adli gerekçelerle olsun gerek kendilerinin başvurduğu tıbbi nedenler olsun mutlaka kişinin iznine bağlıdır. Yargı mekanizması içerisinde, gönderilen hastanın muayene edilmesi zorunlu gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Hekim olarak hasta muayeneyi kabul etmediği takdirde zorlamak, hastaya ruhsal yönden zarar vermektir. Sonuçta bu ilk yargılanmam değil, suçlu olmadığım bir kez daha ortaya çıktı ve bir kez daha beraat ettim. Yaptığım uygulama, iyi hekimlik uygulaması olarak bir kez daha ortaya çıkmış oldu" dedi.