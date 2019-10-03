Boyun Eğme’de bu hafta: Emekçi halk ateş altında

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşacak. Yeni Ekonomi Programını değerlendiren Boyun Eğme, deprem anında toplumsal dayanışma ve örgütlülüğün önemine değindi.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 189'uncu sayısı yarın "Emekçi Halk Ateş Altında" manşetiyle çıkıyor.

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:

IMF, AB, NATO, TÜSİAD, MÜSİAD, ÖSO, İSO, ASO, VS.

SERMAYENİN ÖRGÜTLERİ KARŞISINDA HALKIN TKP’Sİ VAR

EMEKÇİ HALK ATEŞ ALTINDA

Yeni Ekonomik Program, yeni parti, yeni lider, yeni yargı paketi... Bunalan ülkeye ‘yeni çarelerle’ gelen gelene. Bu kadar yenilik tek bir şeyi örtüyor: Emekçiler yeni bir saldırıyla karşı karşıya.

Patronların kriz fırsatçılığı konusunda hep uyardık. ‘Krizi yaratan patronların kâr hırsı ve bu hırsa dayanan kapitalist düzendir ama krizi daha da zenginleşmek için, emekçilerin sırtına biraz daha binmek için kullanırlar.’ Bunu hep söyledik.

Şimdi gerçekten uyanık olmanın zamanı.

Ülke siyasetindeki çok sıcak gelişmeler, sergilenen tartışmalar, muhalefet - iktidar didişmeleri, sonunda sadece sermayenin kazançlı çıkacağı bir yere götürülürken, halkın çıkarlarını savunacak, bir kez daha patronların kazanıp, işçilerin kaybetmesine izin vermeyecek bir uyanıklık göstermemiz şart.

Özel okul patronları: Enselendik!

Patronların Ensesindeyiz, özel okullardaki hukuksuzluklara ve patronların dayattığı vahşi sömürüye karşı kısa sürede çok önemli adımlar attı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Özel Okul Öğretmen Çalıştayları bunların üzerine geldi. Daha önce sömürüye ve hukuksuzluğa sessizce boyun eğmeye zorlanmış olan öğretmenlerin harekete geçip örgütlenmesi, PE’nin deneyim ve ustalıkla koordine ettiği bu örgütlenmeyle haklarını alabilmesi patronları da harekete geçirdi.

Özel okul patronları şimdi hükümetten kopya çekiyor. Aynı gemideyiz diyerek, öğretmenlere haklarını aramamalarını telkin edenler, yaptıkları hukuksuzluğu, emek hırsızlığını ortaya koyanları bozgunculukla suçluyor...

Feryat ediyorlar, özetle şöyle: Eyvah enselendik!

Deprem değil, örgütsüzlük öldürür!

Reçetelerle uğraşmayı bırakın.

Depremde ne yapmanız gerektiğini anlatan, kendinizi ve ailenizi kurtarmak için almanız gereken önlemleri sıralayan tüm yazılı, görsel, işitsel unsur size

yalan söylüyor. Kendinizi ve ailenizi tek başına kurtaracak bir yol yok. Binanız yıkıldığında yaşamanızı, yaşadıktan sonra açıkta kalmamanızı, soğukta

donmamanızı, çaresiz ve çıplak kalmamanızı sağlayacak tek bir şey var: Toplumsal dayanışma ve örgütlülük

Devlet Yok ama buna razı olmayacağız

İki Felaket, İki Ülke: Küba ve ABD'de Kasırga

Gençlik boyun eğmiyor!

Geçen hafta, lise ve üniversitelerde öğrenci gençlerin, işyerlerinde genç işçilerin başlarını kaldırdıklarını, düzene boyun eğmediklerini vurgulamış, gençlikten “iyi işaretler” geldiğini anlatmıştık. Geride bıraktığımız bir haftada gördüğümüz dirilik yeni işaretlerle kendini göstermeye devam etti.

Türkiye Komünist Gençliği, “Buradayız!” diyerek başlattığı örgütlenme atağını sürdürüyor.