Bilim ve Aydınlanma Seminerleri Dersim'de devam ediyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi ve Dersim Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği aylık aydınlanma seminerlerinin ikincisi bugün saat 18.00'da Dersim Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Bilim ve Aydınlanma Akademisi adına Dr. Tülin Çetin ve Dr. Tuncay Doğan'ın hazırladığı Bilim Merkezleri Nasıl Kurulur? Aydınlanma Mücadelesindeki Yerleri Nedir? başlıklı bir sunumu gerçekleştirildi. Sunumu yapan Dr. Tuncay Doğan Bilim Merkezlerinin tarihine ve Türkiye’deki Bilim Merkezlerinde neler yapıldığına değindi.

Yerel yönetimlerin Bilim Merkezi kurmaları ve bu merkezlerde bilim eğitimlerinin yanı sıra Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi’nin de mutlaka olması gerektiğini vurgulayan Doğan, alternatif bir bilim eğitiminin verildiği bu merkezlerin içeriğinin daha katılımcı, dolayısıyla da özgür olmalarının mümkün olabileceğini ifade etti. Bu sayede Bilimin çok geniş kitlelere ulaşması mümkün olacak ve aydınlanma mücadelesine de katkı sağlanmış olunacaktır.

Önümüzde ki günlerde Bilim ve Aydınlanma Akademisi ve Dersim Belediyesinin Konferansları ‘Başka Bir Tıp Daha Var’ başlıklı Dr. Akif Akalın’ın sunumu ile devam edecek.