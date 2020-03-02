Yeni Şafak bunu da yaptı, IŞİD arabulucusu cihatçıyı övdü...

Yeni Şafak, IŞİD ile El Nusra'nın arasını düzeltmeye çalışmasıyla da gündeme gelen ve IŞİD'e ilişkin 'hayrandım' ifadesini kullanan Suudi Arabistanlı Abdullah Muheysini'nin videosunu paylaştı, cihatçı ismi övdü. Muheysini, cihatçı grupları Türkiye'nin de 'terör örgütü' ilan ettiği HTŞ altında bir araya gelmeye çağırmıştı.

Yeni Şafak, Suudi Arabistanlı Abdullah Muheysini'nin videosunu paylaştı, cihatçı ismi övdü.

"Fetih Ordusunda hakim olarak görev yapan Suudi Arabistanlı Abdullah Muheysini, Türk halkına seslendi: Kadınları öldürüyorlar. Çocukları diri diri gömüyorlar. Müslümanların minareleri yıkılıyor. Suriye halkı nida ediyor. Ey Osmanlı torunları sizler onlara en yakın insanlarsınız" diyerek video paylaşan Yeni Şafak, Muhaysini'nin nasıl bir isim olduğuna ilişkin ayrıntıya ise yer vermedi.

Bir konuşmasında IŞİD'e hayran olduğunu söyleyen, Suriye'de cihatçı gruplar arasındaki çatışmalar sonrası arabulucu olarak giden Muheysini, "Suriye'ye İslam Devleti (IŞİD) ile Nusra'nın arasını bulmaya geldim" demişti.

Muheysini, 2017'de yaptığı bir açıklamada tüm cihatçıları Türkiye'nin de "terör örgütü" olarak kabul ettiği "Tahrir'uş-Şam" altında bir araya gelmeye çağırmıştı.

Öte yandan Muheysini'nin IŞİD'in askeri komutanı Ömer Şişani ile çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.