TSK zırhlıları El Kaide'ye mi verildi?

Suriye'nin İdlib kentinde devam eden çatışmalarda El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir'uş Şam'ın ABD yapımı M113 zırhlı araçlarıyla yaptığı saldırı görüntülendi.

Rus Anna ajansının yayınladığı görüntülerde, M113 zırhlılarından en az 6'sının Kfer Hamra'ya geçtiğimiz hafta yapılan saldırı sırasında kullanıldığı ve bunların Suriye ordusu ve Rus uçakları tarafından imha edildiği görüntülere yansıdı.

Suriye ordusunun envanterinde bulunmayan M113'ler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Üstelik HTŞ'nin kullandığı zırhlıların kamuflajı da TSK'nın kullandıklarıyla birebir aynı.

Öte yandan Anna ajansının yayınladığı videoda, imha edilen M113 zırhlısının içinde Türkçe yazılar olduğu görülüyor.

Fotoğrafta yer alan 1, 2, 5, 6 ve 10 numaralı zırhlıların TSK zırhlıları olduğu belirtiliyor.

Armour lost in rebels counters during last days of fighting. Video shows that RuAF watched them from the air all the time, and just wiped them out when they attack. Also, some tank and rocket hits on advancing rebels. Will upload cut down video if I find the time. pic.twitter.com/BvhIhM19tw

— monitoring (@warsmonitoring) February 18, 2020