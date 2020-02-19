TSK zırhlıları El Kaide'ye mi verildi?

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmalar sürerken, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir'uş Şam'ın, ABD yapımı olan ve TSK envanterinde bulunan M113 zırhlı araçlarını kullandığı öne sürüldü. Rus Anna ajansının yayınladığı görüntülerde, Rus uçakları tarafından vurulan zırhlı aracın içinde 'Önce emniyet' şeklinde Türkçe yazıların yer aldığı da görüldü.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 19 Şubat 2020 08:26

Suriye'nin İdlib kentinde devam eden çatışmalarda El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir'uş Şam'ın ABD yapımı M113 zırhlı araçlarıyla yaptığı saldırı görüntülendi.

Rus Anna ajansının yayınladığı görüntülerde, M113 zırhlılarından en az 6'sının Kfer Hamra'ya geçtiğimiz hafta yapılan saldırı sırasında kullanıldığı ve bunların Suriye ordusu ve Rus uçakları tarafından imha edildiği görüntülere yansıdı.

Suriye ordusunun envanterinde bulunmayan M113'ler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Üstelik HTŞ'nin kullandığı zırhlıların kamuflajı da TSK'nın kullandıklarıyla birebir aynı.

Öte yandan Anna ajansının yayınladığı videoda, imha edilen M113 zırhlısının içinde Türkçe yazılar olduğu görülüyor.

Fotoğrafta yer alan 1, 2, 5, 6 ve 10 numaralı zırhlıların TSK zırhlıları olduğu belirtiliyor.