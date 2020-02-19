TSK zırhlıları El Kaide'ye mi verildi?

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmalar sürerken, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir'uş Şam'ın, ABD yapımı olan ve TSK envanterinde bulunan M113 zırhlı araçlarını kullandığı öne sürüldü. Rus Anna ajansının yayınladığı görüntülerde, Rus uçakları tarafından vurulan zırhlı aracın içinde 'Önce emniyet' şeklinde Türkçe yazıların yer aldığı da görüldü.

soL - Haber Merkezi