'Sezgin Baran Korkmaz ses kaydında 12 gazetecinin ismini verip maaşa bağladığını söylüyor'

Gazeteci Murat Ağırel, ülkücü mafya Sedat Peker’in gazetecilerle ilgili iddialarıyla ilgili Halk TV'de konuştu.

Ağırel, "Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş" ifadesini kullandı.

Ağırel, bu konuyla ilgili birkaç kişiyi aradığını, konuşulan 2 dakikalık ses kaydının 12 dakika olduğunu söylerken, "10 milyon avrodan bahsediliyor ama 14 milyon avrodan bahsediliyor. Bu ses kaydında SBK 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor" dedi.