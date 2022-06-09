İzmir'de uykudan uyandıran kokunun kaynağı ne? 'Geri dönüşü olmayan bir noktada'

İzmir’in uzun yıllardır çözülemeyen problemlerinden birisi Körfez'deki "koku" sorunu. Yaklaşık bir aydır koku tekrar yoğunlaşarak her iki yakada da etkisini arttırdı. Öyle ki zaman zaman koku kentin bazı bölgelerinde yoğunlaşarak yurttaşları uykusundan uyandıracak düzeye erişebiliyor.
İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" paylaşımıyla konu siyasetin merkezine de taşındı.
'Atık su altyapısı mevsimsel şartlardan etkilendi'
Hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, problemin temelinde yatan sebeplerden biri olarak, "birleşik sistem olarak çalışan atık su altyapısının mevsimsel şartlardan etkilenmesi" gösterildi.
İZSU Genel Müdürü istifa etti
Öte yandan önceki gün İZSU’da koku tartışması üzerine dikkat çeken bir ayrılık oldu ve Genel Müdür Aysel Özkan istifa etti. Aysel Özkan’ın yerine de Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu atandı.
İZSU Genel Müdürlüğü sorunu ortadan kaldırmak için 378 milyon liralık yatırımla 11 noktada yaptığı çalışmayla 110 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattının tamamlanacağını ifade etse de, çok daha temel bir sorunda adım atılması gerektiği anlaşılıyor.
'Altyapı sistemi mevcut yükü kaldıramıyor'
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yayımladığı raporda da kentteki "koku" problemine yer verildi. Kentin altyapı sisteminin mevcut yükü kaldıramadığına dikkat çekilen raporda, "Gerekli önlemlerin alınması ve iyileştirmelerin yapılmasında geç kalındığı için yaz aylarında daha çok hissedilen koku problemi artarak devam ediyor" denildi.
'Kentleşme, artan kentsel göç ve nüfus...'
Raporda şöyle denildi:
"İzmir'in içme, kullanma ve tarımsal sulama amaçlı su kaynakları olan Gediz, Küçük Menderes, Kuzey Ege Havzalarında su kalitesi en kötü seviyede ve kirlenmeye devam ediyor. Planlanan önlemlerin uygulanması halinde bile kısa ve orta vadede etkili sonuç alınamayacağı öngörülüyor. Benzer süreç yeraltı sularımız için de geçerli. Kalite, miktar ve yönetim sorunları yaşam kalitemizi etkilemeye devam ediyor.
Kentleşme, artan kentsel göç ve nüfus ile yapılaşmanın getirdiği altyapı yetersizlikleri, su kayıpları,seller, körfezde koku problemi olarak karşımıza çıkıyor. Kentleşme ve sanayileşme sorunlarından birisi olan 'Hava Kalitesi' ve 'Atık Yönetimi'nde de karnemiz iyi değil. İzmir kenti bir taraftan Aliağa ve sanayi tesislerinden kaynaklanan, plansız kentleşmesinin de getirdiği hava kalitesi problemleri ile boğuşurken, bölgemizde sanayi projeleri bütünsel yaklaşımdan uzak planlama süreçleri ile devam ediyor."
'Arıtma tesislerinin kapasitesi 2000'li yıllardaki nüfusun gereksinimlerini karşılayacak kadar'
Kentteki koku problemini Halk Sağlığı Uzmanı ve İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet Soysal'a da sorduk. Soysal da nüfus artışına ve imar planlarındaki değişikliklere dikkat çekerek, "Şu andaki kokunun nedeni arıtma tesislerinin yetmemesi ve arıtma tesislerinin kendisine gelen kanalizasyon suyunu belli bir miktarda arıtıp, belli bir miktarda arıtmadan körfeze deşarj etmesidir" dedi.
"Bu koku bugünden yarına, bir dahaki yıla ve önümüzdeki yıllara daha da artacaktır. Bu haliyle geri dönüşü olmayan bir noktada" diyen Soysal şöyle konuştu: