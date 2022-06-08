Okmeydanı’nda yurttaşlar zorla evlerinden çıkarılıyor: Tesisatlar söküldü, mahalle abluka altında

İstanbu'da AKP'li Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde yaşayan yurttaşları "riskli bölge ilanı" nedeniyle zorla evlerinden çıkarılmaya çalışıyor.
AKP'li Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "şehir yenileme projesi kapsamında Fetihtepe Mahallesi 3550. Ada'da beklenen sürecin başladığı, tebliğ edilen hukuki sürede evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerinin binalarında elektrik, su ve doğalgaz erişimine son verildiği" denilmişti.
Mahalleli evlerini terk etmiyor
Evlerin elektrik, su, doğalgazları kesilirken yurttaşların tepki göstermesi sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri geldi. Bölgede yaşayanlar dışarı çıkarılırken, mahalle abuka altına alınıp kapatıldı.
Evlerin tesisatları sökülmeye başladı. Bölgede yaşayanlar duruma tepki gösterirken mahalleyi terk etmiyor.
Mahalledekiler "evlerimizden çıkmayacağız" derken, çevik kuvvet ekipleri barikat çekip evlere girmeye başladı. Yurttaşlar "defolun evimizden" diyerek polisleri çıkarmaya çalışıyor.