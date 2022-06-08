Çekmeköy’de parka göz diktiler: AKP'li belediyeden sabah baskını!

İstanbul Çekmeköy’de Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve ilçenin en büyük ikinci parkı olduğu belirtilen park alanı için yapılaşma ısrarı devam ediyor. Mahalle sakinlerinin direnişi sonrası dün durdurulan yıkım bu sabah saatlerinde AKP'li belediyenin baskınıyla tekrar başladı.

BirGün'ün haberine göre aynı zamanda deprem toplanma alanı olan park için dün sabah yıkıma karşı parkta toplanan yurttaşlar, harekete geçmişti.

Yurttaşların direnişi sonucu AKP'li Çekmeköy Belediyesi, parkı bariyerlerle çevirerek kapatan inşaat firmasına bariyerleri açtırmıştı.

İş makineleri sabaha karşı mahalleye girdi

Bu sabah 05.00 saatlerinde mahalleye tekrar giren iş makineleri ve belediye çalışanları yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Çok sayıda polis ve zabıta ekibinin bölgeye gelmesinin ardından mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen yurttaşlar ise parka sahip çıkacaklarını belirtiyor.

BirGün'ün ulaştığı AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, yurttaşların itirazına rağmen parkta iş makinelerinin çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Söz konusu alana kapalı pazar yeri yapıyoruz. Mahalle aralarındaki pazarları kaldırıyoruz. İşin ihalesini yaptık. Firmaya yer teslimini yaptık" dedi.

Öte yandan AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.