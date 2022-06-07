Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' yanıtı: Çalıştırmanın bir anlamı var mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nuni İstanbul Havalimanı için Atatürk Havalimanı'nı çalıştırmama sözü verildiğine ilişkin açıklamalarına yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(İstanbul Havalimanı) Bu kadar kapasitesi yüksek, kaliteli bir havalimanı varken bunun hemen yanı başındaki havalimanını çalıştırmanın bir anlamı var mı?" diye konuştu.