İzmir'de iki minibüs çarpıştı: 6 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan 2 minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla birlikte alev alan minibüsler, kullanılmaz hale geldi.

DHA'nın haberine göre sabah saat 09.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 7056 Sokak’ta meydana gelen kazada Gültepe-Pınarbaşı hattında çalışan B.D. yönetimindeki 35 M 9330 plakalı minibüsle, Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında yolcu taşıyan T.K yönetimindeki 35 M 8841 plakalı minibüs, sokak kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförleri B.D. ve T.K. ile yolcular H.M., Suriye uyruklu Y.M., M.L. ve M.H.H. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.