Facebook, Trump'ın hesabını 2023'ten önce açmayacak

Facebook eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını 2023 yılına kadar açmayacağını açıkladı.

6 Ocak'taki ABD Kongre Binası baskınının ardından Trump'ın Facebook hesabı askıya alınmıştı.

Facebook'tan bugün yapılan açıklamada 7 Ocak'ta askıya alınan Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının 2 yıl kapalı kalacağı ve 7 Ocak 2023'ten önce açılmayacağı belirtildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada şirketin bu tarihten sonra "kamu güvenliği riski"nin devam edip etmediğine yönelik uzmanlara danışacağı ve Trump'ın hesabını açıp açmamaya buna göre karar vereceği kaydedildi.