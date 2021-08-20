Ayancık'taki tomruk skandalının belgesi ortaya çıktı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, izinsiz kurulan ve selin etkisiyle yerleşim yerlerine yağan "tomruk deposu" tartışma konusu olmuştu.

Selde yıkımı artıran tomruk deposunun eski kaymakam Çağlayan Kaya tarafından kaldırılmak istendiği ancak kendisine yöreden tepkiler geldiği ortaya çıkmış, İçişleri Bakanlığı ise "haberlerin gerçeği yansıtmadığını" öne sürmüştü.

DSİ taşkın riski konusunda uyarmış

Halktv'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, 23 Ocak 2018 tarihli tutanakta Devlet Su İşleri (DSİ), tomrukların bulunduğu depoların taşkın sahası dışına alınması gerektiğini, dere ıslah edilinceye kadar tehlike yaratacağını anlattı. Buna karşın Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü, "Deponun taşınmasının uygun olabileceği bir alan Ayancık'ta bulunmuyor" diyerek karşı çıktı. O gün kaldırılmayan tomruk depoları felakete yol açtı.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 74. Şubesi, 27 Nisan 2017'de Ayancık Kaymakamlığı'na yazı yazarak, "Çay kenarına yakın bölgelerde büyük tomrukların depolandığını ve bu durumun can ve mal güvenliği açısından büyük riskler içereceğini" belirtti.

Yine DSİ 74. Şubesi, 10 Haziran 2017'de "Yenikonak ve Zaviye köylerindeki orman depolarının kaldırılması kararı alındığını" kaydetti.

Komisyon kuruldu

Ayancık Kaymakamlığı 25 Aralık 2017'de Orman Bölge Müdürlüğü'ne yönelik olarak "Taşkın riski taşıyan akarsularda yapılacak çalışmalar" başlıklı bir yazı yazdı. Müdürlük, 6 Ocak 2018'de komisyon kurdu. Komisyon 23 Ocak 2018'de Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü'nde toplandı ve Yenikonak ile Zaviye depolarında inceleme yaptı.

DSİ Müdürü: Depoyu taşıyalım

O gün hazırlanan tutanağa göre şu görüşler dile getirildi:

"DSİ 74. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan tarafından Yenikonak ve Zaviye deprolarının taşkın riski tehlikesi oluşturduğu, bu riske karşı depolanan tomrukların taşkın sahası dışına alınması gerektiği belirtilmiştir. Ayancık ve yan kollarını kapsayan master plan çalışmalarının yapıldığı ve bu kapsamdaki ileriki yıllarda depoların bulunduğu bölgelerde ıslah çalışmaları yapılacaktır. Islah tamamlanıncaya kadar depolar taşkın tehlikesi oluşturmaya devam edecektir."

Orman idaresi yetkilileri ise şu yanıtı verdi:

"DSİ tarafından yapılacak dere ıslahı çalışmaları tamamlanıncaya kadar taşkın riskine karşı alınabilecek bir tedbir olarak depo sahasının dereye yakın bölümlerinde depolama yapılmamamasının uygun olacağı, deponun taşınmasının uygun olabileceği bir alanın Ayancık ilçesi yakınlarında bulunmadığı belirtilmiştir."

Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ ve AFAD yetkilileri tutanağa imza attı.

2018 yılında kaldırılmayan Yenikonak ve Zaviye köylerindeki depolar 11 Ağustos'taki selde falekete yol açtı. Ayancık'ta 9 yurttaş yaşamını yitirdi.