Almanya'da sel felaketi: Bavyera'da OHAL ilan edildi

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yetkililer, eyaletin doğusunda görülen sel felaketinden dolayı olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Bölgede birçok binayı su basarken, bölgede yaşayanlara binaların alt katlarını terk etme ve sokağa çıkmama çağrısı yapıldı.

Bölgede bazı nehirlerin taşabileceğine yönelik uyarılar yapılıyor. Bazı nehirlerin su düzeyinin 1,5 metreyi bulduğu belirtiliyor.

Almanya'nın batısı ve kuzey batısında haftanın başında görülen şiddetli yağışlar sonucunda sel felaketi yaşanırken, Ren nehrinin kolları Ahr ve Moselle'nin yanı sıra başka küçük akarsularda da taşma görülmüştü. Sel felaketi sonucunda ülkede 140'tan fazla kişi yaşamını yitirdi.