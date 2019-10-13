Suriye ordusu ağır silahlarıyla birlikte Menbic'e girmeye hazırlanıyor

Sputnik Arapça’da yer alan haberde ABD’yle Rusya arasında bir anşama gerçekleştiği ve Suriye ordusu SDG'nin kontrolündeki noktaları teslim alacağı bilgisi yer aldı.

Sputnik Arapça’ya konuşan bir kaynak Suriye Arap Ordusu’nun Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolü altındaki noktaları ve alanları teslim almak için için Halep'in kuzeyindeki Menbic kentinin çevresine vardığını söyledi.

Sputnik Arapça’ya konuşan kaynak "bu eylemler için bir yandan Rusya ile Suriye arasında ve bir yandan Rusya ile ABD ile diğer yandan SDG arasında varılan bir anlaşmaya varıldı” dedi.

Sputnik Arapça’da yer alan habere göre anlaşmaya göre Menbic kentinde ağır ve orta silahlı Suriye ordusu birliklerinin konuşlandırılacak ve Suriye bayrağı şehirin giriş ve çıkışlarıyla resmi binalara asılmasını kapsıyor.