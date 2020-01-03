Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İsrail 'üst düzey' toplandı

İran Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ta bu sabah öldürülmesinin ardından İsrail askeriyesinin üst düzey komutanları ve fiili Başbakan Bennett, Tel Aviv’de toplandı.

İsrail Savunma Bakanı ve fiili Başbakanı Naftali Bennett, İsrail Ordusu Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Aviv Kochavi ve üst düzey komutanlar Tel Aviv’de bir toplantı düzenledi. Toplantı Pentagon’un İran Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’yi öldürdüğünü doğrulamasını takiben gerçekleşti.

Pentagon bugün sabaha karşı ABD'nin Bağdat Uluslararası Havaalanı içindeki hava saldırısında Iraklı milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte Süleymani'yi öldürdüğünü doğruladı. Irak Popüler Seferberlik Kuvvetleri sözcüsü, İsrail ve ABD'nin saldırının arkasında olduğunu açıkladı.

Pentagon'un açıklamasında "Başkanın emriyle ABD ordusu, yabancı terör örgütü başkanı İran Devrim Muhafızları Kolordu-Kudüs Gücü başkanı Kasım Süleymani'yi öldürerek ABD personelini yurt dışında korumak için kararlı bir savunma eylemi gerçekleştirdi." denildi.