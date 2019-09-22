Ruhani: Kimsenin sınırlarımızı ihlal etmesine izin vermeyeceğiz

1980-1988 yılları arasında yaşanan İran-Irak savaşının başlangıcının yıl dönümünde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran, kimsenin ülke sınırlarını ihlal etmesine izin vermeyecek" diye konuştu.
Devlet televizyonuna konuşan Ruhani, körfezdeki yabancı güçlerin bölgede ve petrol sahalarında güvensizlik oluşturduğunu kaydetti.
MUSEVİ: BİZE YÖNELİK SUÇLAMALAR TEMELSİZ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ın sorumlu tutulmasına tepki gösterdi.
Suçlamaları "temelsiz" olarak nitelendiren Musevi, "Suudi Arabistan, İran'ı kendine düşman görme kuruntusu nedeniyle gerçeklerden kaçıyor. Suudi'nin, İran'ın adını anarak yenilgisinden başkalarını suçlamaya kalkması üzüntü vericidir" dedi.