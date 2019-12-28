Nazi sempatizanı futbolcuya yönelik 'nazi' tezahüratına 'ırkçılık' cezası

İspanya Futbol Federasyonu, nazi sempatizanı olarak bilinen Albacete oyuncusu Zozulya'ya yönelik tezahüratlar nedeniyle Rayo Vallecano kulübüne para ve tribün kapatma cezaları verdi.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), İspanya 2. Futbol Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü oynanan ve Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'ya yönelik tezahüratlar gerekçesiyle hakem kararıyla ikinci yarısı ertelenen Rayo Vallecano-Albacete maçıyla ilgili kararını açıkladı.

RFEF'e bağlı Rekabet Komitesi, "ırkçı tezahürat" gerekçesiyle Rayo Vallecano Kulübüne 18 bin avro para cezası, Albacete maçının ikinci yarısının seyircisiz oynanması ve kale arkası tribünün 2 maç kapatılması cezalarının verildiğini duyurdu.

Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa, sorunun "sportif değil sosyal" olduğunu belirterek, "Rayo Vallecano bu olayın kurbanıdır. Verilen ceza adaletsizdir" açıklamasında bulundu.

Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının, Albacete'de oynayan Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'ya yönelik 'Defol Nazi' şeklindeki tezahüratları sebebiyle hakem kararıyla yarıda kesilmişti.

Zozulya, maç sonunda yaptığı basın toplantısında, "Ben apolitik birisiyim. Tüm ideolojilere karşıyım. Sadece bir futbolcuyum ve Ukraynalı bir vatanseverim. Ülkeme yardım etmek, vatansever olmak suç değildir" savunmasında bulunmuştu.

Zozulya'nın sosyal medya hesabından Nazi yanlısı paylaşımlar yaptığı biliniyor.