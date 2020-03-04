Milyarder Bloomberg, adaylık yarışından Joe Biden lehine çekildi

ABD’li milyarder Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den adaylık yarışmasından Joe Biden lehine çekildi.

ABD’li milyarder Michael Bloomberg, bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olma yarışından çekildiğini açıkladı.

Bloomberg, önceki Obama yönetiminin başkan yardımcısı Joe Biden’a destek vereceğini duyurdu.

Demokrat Parti içinde dün 14 eyalette aynı anda yapılan önseçimlerde uğradığı başarısızlığın ardından yarıştan çekilen 78 yaşındaki Bloomberg, “Dünkü seçimlerin ardından benim için adayın dostum ve büyük bir Amerikalı olan Joe Biden olduğu netleşmiştir” dedi.

"Süper Salı" diye nitelenen ve 14 eyalette yapılan önseçimlerin 8'ini Biden, 4'ünü Bernie Sanders kazanırken, diğer yerlerde yarışın başa baş geçtiği bildirilmişti. Bloomberg yalnızca Amerikan Samoası olarak bilinen adadaki önseçimi kazanmıştı.