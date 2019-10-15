İngiltere Türkiye'ye silah satışını askıya aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 'Ankara'nın adımlarının pervasızca olduğunu' söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ''Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz ancak Ankara'nın Suriye'deki adımları pervasızca ve ters tepki yaratacak cinsten'' dedi.

Raab, Suriye'deki harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışının da askıya alındığını söyledi.

FT DUYURMUŞTU

Financial Times (FT) Britanya hükümetinin Türkiye'ye tüm silah ihracatı izinlerini gözden geçirdiğini duyurmuştu.

FT, gözden geçirme süreci boyunca Türkiye'ye silah satışları için yeni izinlerin askıya alındığını belirtti.

7 ÜLKEDEN BENZER KARAR

Daha önce Finladiya, Norveç, İsveç, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan da Türkiye'ye silah ve mühimmat satışlarının askıya alındığı açıklaması gelmişti.

Türkiye'ye geçen yıl en çok silah satan ülke konumundaki İtalya da silah ambargosu kararına katıldı.