Fransa Türkiye’ye silah satışını durdurdu

Fransa Savunma Bakanlığı ve Fransa Dışişleri Bakanlığı ortak bir açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzey kesimine düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türkiye’ye silah satışlarını askıya aldıklarını söyledi.

Bugün Fransa Savunma Bakanlığı ve Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir açıklamada Türkiye’ye yönelik silah ihracatının durdurulduğu duyuruldu.

Açıklamada "Fransa, Türkiye’nin saldırganlığının bir parçası olarak kullanılması muhtemel savaş malzemelerini Türkiye’ye ihraç etme planlarını askıya almaya karar vermiştir [...] Bu karar derhal yürürlüğe girmiştir. 14 Ekim’de Lüksemburg’da toplanacak olan AB Dışişleri Konseyi bu yönde bir Avrupa yaklaşımını koordine etmek için bir fırsat olacak” denildi.