Fransa Savunma Bakanı: Saldırı IŞİD’in yararına, durmalı

Fransa Savunma Bakanı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı saldırının 'IŞİD’in yararına' ve 'Kürtlerin güvenliği için tehlikeli' olduğunu belirterek harekatın durdurulmasını istedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine saldırısının Kürtlerin güvenliği için tehlikeli olduğunu ve IŞİD’e yaradığını belirterek harekatın durması çağrısında bulundu.

Twitter’dan yaptığı açıklamada Parly harekata ilişkin “Kürtlerin güvenliği için tehlikeli. Tehlikeli çünkü bizim beş yıldan beri savaştığımız IŞİD’e yarıyor. Durmalı” dedi.

Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de harekatın bölgeyi istikrarsızlaştırma ve sivillere zarar verme riski oluşturduğunu söyledi.

HOLLANDA BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisini bakanlığa çağırarak Türkiye’nin Suriye’ye saldırısını kınadığını söyledi.

