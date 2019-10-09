Mısır'dan Arap Birliği’ne acil toplantı çağrısı

Mısır Türkiye’nin Suriye’ye saldırısını kınadığı belirterek Arap Birliği’ni acil toplantıya çağırdı.

Mısır, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği harekatı kınayarak Arap Birliği’ni acil toplantıya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Mısır Suriye topraklarına Türk saldırısını en güçlü biçimde kınamıştır” denildi. Açıklamada harekatın “Kardeş Arap devletinin egemenliğine aşikar ve kabul edilemez bir saldırı” anlamına geldiği belirtilerek Arap Birliği’ne de konuyla ilgili acil toplantı çağrısı yapıldı.

Açıklamada BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kamuoyuna Suriye topraklarında her türlü işgal girişimini durdurma çağrısında bulunuldu.

