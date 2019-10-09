NATO Genel Sekreteri’nden ‘itidal’ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin ‘itidalli davranacağına ve kuzey Suriye’de atacağı herhangi bir adımın ölçülü ve orantılı olacağına inandığını’ söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekatla ilgili “itidalli” davranacağına inandığını söyledi.

Stoltenberg, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin “meşru güvenlik kaygıları” olduğunu ve NATO’yu harekattan önce bilgilendirdiğini söyledi.

Stoltenberg “Türkiye’nin itidalli davranacağına ve Suriye’nin kuzeyinde atacağı herhangi bir adımın ölçülü ve orantılı olmasını temin edeceğine inanıyorum” diye konuştu. NATO Genel Sekreteri “Bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırabilecek, gerilimi tırmandıracak ve insani krize yol açacak adımlardan kaçınmak önemli” diye konuştu.

Stoltenberg'in 11 Ekim Cuma günü Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.