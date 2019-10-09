Trump: Türkiye’ye bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu söyledik

ABD Başkanı Trump, Türkiye’nin Suriye’ye girmesini onaylamadıklarını, bu operasyonun ‘kötü bir fikir’ olduğunu Türkiye'ye ilettiklerini söyledi. Trump artık Türkiye'nin bölgedeki IŞİD'lilerin hapiste tutulmasından sorumlu olduğunu belirterek ‘Türkiye’nin taahhütlerine uymasını bekliyoruz’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’ye saldırısına dair Beyaz Saray sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yayımladı.

Trump Türkiye’nin Suriye’ye harekatını onaylamadıklarını ve bunun “kötü bir fikir” olduğunu ilettiklerini belirtti.

Türkiye’nin şimdi bölgedeki IŞİD mensuplarının hapiste tutulmasından ve IŞİD’in yeniden ortaya çıkmamasından sorumlu olduğunu söyleyen Trump, Türkiye’den taahhütlerine uymasını beklediklerini kaydetti.

Trump yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu sabah bir NATO üyesi, Türkiye, Suriye’ye girdi. ABD bu saldırıyı onaylamıyor ve Türkiye’ye bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu açıkça bildirdi.

Bölgede Amerikan askeri yok. Siyasi arenaya girdiğim ilk günden itibaren bu sonu olmayan, saçma -özellikle ABD’ye faydası dokunmayan- savaşlara katılmak istemediğimi belirttim. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dinsel azınlıkları koruma ve insani kriz çıkmamasını temin etme sözü verdi. Bu sözü tutmalarını sağlayacağız.

Türkiye şimdi tüm tutsak IŞİD savaşçılarının hapiste tutulmasını sağlamaktan ve IŞİD’in herhangi bir biçimde yeniden kurulmasının ya da şekillenmesinin önlenmesinden sorumludur. Türkiye’den bütün taahhütlerine uymasını bekliyoruz ve durumu yakından izlemeyi sürdürüyoruz.”

