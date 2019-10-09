Almanya’dan Türkiye’ye kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekatı ‘en sert şekilde’ kınadığını açıkladı. BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağıran İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Türkiye’yi kınayan ortak bir açıklama yapmaya da hazırlandığı belirtiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekatı “en sert şekilde” kınadığını açıkladı.

Maas, Türkiye’nin bu harekatla “bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunduğunu” söyledi. Maas, Türkiye‘nin harekatının yeni bir insani felaket ve yeni sığınmacı hareketlerine yol açma tehlikesi bulunduğunu da belirterek "Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz" dedi.

Öte yandan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Türkiye’yi kınayan ortak bir açıklama yapmaya hazırlandıkları belirtiliyor. Üç ülke ayrıca BM Güvenlik Konseyi’ni de konuyla ilgili toplantıya çağırdı.